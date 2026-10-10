{"_id":"6ac9df3a9d2da8bb95066ec0","slug":"video-bulandshahr-bound-trains-halted-before-khurja-junction-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर: सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सतर्कता, ट्रेनों को खुर्जा जंक्शन से पहले रोका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के मद्देनजर बुलंदशहर को सतर्कता मोड पर रखा गया है। रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा ट्रैक पर गुजरने वाली 12 यात्री ट्रेनों को रद कर दिया है। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को खुर्जा जंक्शन से पहले ही रोक दिया गया है। खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे पर देर शाम से आरपीएफ, जीआरपी तथा स्थानीय पुलिस बल तैनात है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, साथ ही दिल्ली जाने वाले रास्तों पर पुलिस पिकेट लगाकर सघन जांच की जा रही है। दिल्ली प्रदर्शन को लेकर अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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