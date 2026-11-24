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अध्यक्ष पद के लिए विनीत बंसल और गोविंद वार्ष्णेय के बीच मुकाबला हुआ। इसमें विनीत बंसल ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें कुल 73 मतों में से 61 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी गोविंद वार्ष्णेय को 12 वोट प्राप्त हुए। विनीत बंसल ने 49 मतों के अंतर से जीत हासिल कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। वहीं, सचिव पद के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह और विपुल बंसल के बीच चुनाव हुआ। इसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह को 45 वोट मिले, जबकि विपुल बंसल को 28 मत प्राप्त हुए।इस तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह 17 मतों के अंतर से सचिव निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी पवन गोयल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत केवल अध्यक्ष और सचिव पद के लिए मतदान कराया गया। उपाध्यक्ष, उपसचिव और कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर कार्यकारिणी का गठन नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनीत बंसल और सचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह आपसी समन्वय से करेंगे। नई कार्यकारिणी में मंडी के व्यापारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी।बताया कि वर्षों से चली आ रही आम सहमति की परंपरा से हटकर पहली बार मतपत्रों के माध्यम से हुए चुनाव को लेकर मंडी परिसर में दिनभर गहमागहमी रही। चुनाव परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारियों और समर्थकों ने विनीत बंसल तथा चौधरी वीरेंद्र सिंह को फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया और नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी।