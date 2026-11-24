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पुलिस ने बताया गांव शिवाली निवासी छह युवक कार से खुशरुपुर जा रहे थे। जैसे ही कार लोधई गांव के पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी युवक अंदर ही फंस गए। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।आवाज सुनकर दौड़े राहगीर, पुलिस ने निकाला बाहरहादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने देखा कि कार पेड़ से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और उसके अंदर छह युवक फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही मलकपुर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर जहांगीराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिजवाया। सीएचसी में चिकित्सकों ने सभी की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया।जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 22 वर्षीय फारुख (निवासी शिवाली) ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। गांव शिवाली में जैसे ही फारुख की मौत की खबर पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे में जिशान (30), शाहिद (28), निसार (23), मुस्तकील (25) और नज्मू (25) घायल हुए हैं। सभी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन जिला अस्पताल में अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। कोतवाली प्रभारी अनूपशहर गौरव त्यागी ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल भिजवाया था। जिला अस्पताल में फारुख की मृत्यु हुई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।