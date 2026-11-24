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सर्दी के मौसम में भगवान की सेवा और पूजा-अर्चना करने वाले श्रद्धालु भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। लड्डू गोपाल के लिए छोटे आकार के स्वेटर, ऊनी कुर्ते, पायजामे और आकर्षक पोशाक खरीदी जा रही हैं। वहीं, अन्य देवी-देवताओं के लिए भी गर्म कपड़ों की खरीदारी हो रही है। दुकानों पर रंग-बिरंगे और डिजाइनदार वस्त्र श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। विक्रेता उमेश शर्मा ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ ही गर्म वस्त्रों की बिक्री में तेजी आने लगी है। श्रद्धालु भगवान के लिए मौसम के अनुरूप वस्त्र खरीद रहे हैं। बाजार में छोटे से लेकर बड़े आकार तक के वस्त्र उपलब्ध होने से लोगों को अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करने का अवसर मिल रहा है। बाजार में भगवान के लिए 20 रुपये से लेकर पांच सौ रुपये या इससे अधिक के गर्म वस्त्र उपलब्ध है।

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बुलंदशहर। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही भगवान के वस्त्रों के बाजार में भी गर्म कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। श्रद्धालु अपने घरों में विराजमान लड्डू गोपाल समेत अन्य देवी-देवताओं को सर्दी से बचाने के लिए गर्म वस्त्र खरीद रहे हैं। बाजार में ऊनी पोशाक, स्वेटर, शॉल, कंबल और टोपी की विभिन्न प्रकार की वैरायटी उपलब्ध हैं।