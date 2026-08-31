{"_id":"6a950990fdc004c3850f2064","slug":"video-roadways-bus-and-pickup-truck-collide-in-badaun-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बदायूं में रोडवेज बस और पिकअप की भिड़ंत, 12 से अधिक लोग घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में दिसौलीगंज गांव के पास खजुरिया मोड़ पर सोमवार सुबह रोडवेज बस और सवारियों से भरी पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार 12 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

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