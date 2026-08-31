बदायूं में सड़क हादसा: रोडवेज बस और पिकअप की भिड़ंत, 12 से अधिक लोग घायल, चार की हालत गंभीर

हादसे का कारण

घायलों ने बताया कि यह हादसा सड़क पर सांड़ आने और रोडवेज बस के गलत दिशा में आने के कारण हुआ। बस चालक ने सड़क पर अचानक एक सांड़ के आ जाने पर उसे बचाने के लिए बस को मोड़ा। इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप से उसकी टक्कर हो गई। घायलों के अनुसार, बस की रफ्तार भी काफी तेज थी। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है।



हादसे के बाद लगा जाम

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाल कमलेश मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवाया और यातायात को सामान्य किया।