बदायूं: गोशालाओं में लापरवाही पर राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

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बदायूं में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को धरना दिया। पदाधिकारियों ने जिले की गोशालाओं में लापरवाही और अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया। उन्होंने 15 सूत्री ज्ञापन डीसी एनआरएलएम रवि प्रकाश सिंह को सौंपा और कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी।

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