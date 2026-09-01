Budaun News: बाइक एजेंसी के पास मिलीं लापता तीन युवतियां

कुंवरगांव। बाजार जाने के बाद लापता हुईं तीन युवतियों को पुलिस ने सोमवार को कस्बे में बाइक एजेंसी के पास से ढूंढ लिया। तीनों सड़क किनारे कहीं जाने के लिए खड़ी थीं। इसी दौरान पुलिस की नजर उनपर पड़ी और उन्हें थाने ले आई।थाना क्षेत्र निवासी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दो बेटी और पड़ोसी की भी बेटी कर रही है शुक्रवार को बाजार गई थीं, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटीं। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की थी। मिली युवती ने करीब एक वर्ष पहले अपने ननिहाल के रहने वाले युवक से कोर्ट मैरिज की थी। वह अपने साथ दोनों अन्य युवतियों को भी ले गई थी। सोमवार को तीनों कस्बे में एक बाइक एजेंसी के पास सड़क किनारे कहीं जाने के लिए खड़ी थीं। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सीओ सिटी राहुल पांडेय ने टीम युवतियों को ढूंढ लिया गया है। इन्हें वन स्टॉप सेंटर भेजा जा रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद