Budaun News: बहन से राखी बंधवाकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

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कोतवाली क्षेत्र के गांव ढंडूमर निवासी रोहित (25) पुत्र राजपाल पंजाब में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता था। रक्षाबंधन पर वह गांव आया था। रविवार को बहन से राखी बंधवाने के बाद बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान कासगंज जिले के सोरों-सहावर मार्ग पर गांव इमलिया के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दूसरी बाइक पर सवार उत्तम चंद्र भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे अलीगढ़ रेफर किया गया है। रविवार की देर रात को गांव पहुंचा शव तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। संवाद