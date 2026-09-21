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बदायूं: बदलते मौसम में बढ़ रही मरीजों की संख्या, ओपीडी में उमड़ी भीड़

गीतेश सक्सेना

Updated Mon, 21 Sep 2026 06:48 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 06:48 PM IST







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बदायूं के जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई। इनमें सर्दी-जुकाम, बुखार, पेट दर्द और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज पहुंचे। सुबह से ही पंजीकरण काउंटर, डॉक्टर कक्ष और दवा काउंटर पर मरीजों की भीड़ नजर आई। ... और पढ़ें

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