बदायूं: बदलते मौसम में बढ़ी मरीजों की संख्या, जिला अस्पताल में ओपीडी 1500 के पार

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जिले में पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में सर्दी-जुकाम और बुखार की शिकायत सामने आ रही है। वहीं, गर्मी के कारण पेट संबंधी समस्या से परेशान मरीज भी उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई मरीज कमजोरी, शरीर में दर्द और सिरदर्द की शिकायत बता रहे हैं।जिला अस्पताल की ओपीडी में सुबह के समय सबसे अधिक भीड़ रहती है। पंजीकरण कराने के बाद मरीजों को डॉक्टरों को दिखाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। इसके बाद जांच और दवा लेने के लिए भी उन्हें इंतजार करना पड़ता है। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की सामान्य व्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ गया है।