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बदायूं: पुलिस हिरासत में गई युवक की जान, सामने आया मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज

Mukesh Kumar

Updated Sat, 29 Aug 2026 03:58 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 03:58 PM IST







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बदायूं के दातागंज कोतवाली में शुक्रवार को हिरासत में लिए गए युवक राजेश की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण हृदयाघात आया। थाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक सिपाही युवक को झकझोरते दिख रहा है। पुलिस ने अब दूसरे पक्ष के पांच लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। ... और पढ़ें

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