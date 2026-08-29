फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Video of Badaun police station goes viral in connection with a man custodial death

पुलिस हिरासत में युवक की मौत: बदायूं के दातागंज थाने का वीडियो वायरल, बेसुध राजेश को झकझोरते दिखा सिपाही

Sat, 29 Aug 2026 03:58 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 29 Aug 2026 03:58 PM IST
सार

बदायूं के दातागंज कोतवाली में शुक्रवार को हिरासत में लिए गए युवक राजेश की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण हृदयाघात आया। थाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक सिपाही युवक को झकझोरते दिख रहा है। पुलिस ने अब दूसरे पक्ष के पांच लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। 

विज्ञापन
Video of Badaun police station goes viral in connection with a man custodial death
हिरासत में युवक की मौत का मामला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं के दातागंत कोतवाली में युवक राजेश की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदयाघात बताई गई, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम छिपाया। उससे पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। कोतवाली के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिपाही बेहोश राजेश को टी-शर्ट पकड़कर जोर से झकझोरते नजर आ रहा है। एक होमगार्ड बोतल से राजेश के चेहरे पर पानी मारते दिख रहा है। पुलिस के अमानवीय चेहरे के पीछे घटनाक्रम को छिपाने की साजिश साफ नजर आ रही है। वहीं, अब पुलिस ने दूसरे पक्ष के पांच लोगों पर हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसमें राजेश के तीन सगे ममेरे भाई भी शामिल हैं। 



Video of Badaun police station goes viral in connection with a man custodial death
बेसुध राजेश को अंगोछे से हवा करता शख्स - फोटो : वीडियो ग्रैब

दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अटसेना में भंडारे के दौरान हुए झगड़े के बाद पुलिस ने गांव निवासी राजेश (28 वर्ष) को पकड़ा था। शांति भंग की कार्रवाई कर राजेश को हवालात में बंद कर दिया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस घटनाक्रम से जुड़ा दातागंज थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का वीडियो सामने आया है। जिसमें एक सिपाही और होमगार्ड राजेश को हवालात गेट पर बोतल से पानी पिलाते लाते नजर आ रहे हैं। हवालात के गेट पर सिपाही राजेश को उसकी टी-शर्ट पकड़कर झकझोरते साफ नजर आ रहा है। 

Video of Badaun police station goes viral in connection with a man custodial death
राजेश की टी-शर्ट पकड़े खड़ा सिपाही - फोटो : वीडियो ग्रैब

शरीर में नहीं दिखी थी कोई हलचल 
झकझोरने के दौरान उसे रोकने के लिए पैर से टिकाते हुए भी दिख रहा है। उसी दौरान होमगार्ड बोतल से पानी राजेश के मुंह पर मारते नजर आ रहा है। इसके बाद राजेश को दोनों छोड़ देते हैं। राजेश फर्श पर लुढ़क आता है, उस समय उसकी शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। दोनों अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाने चले जाते हैं। कुछ देर बाद होमगार्ड फिर आता है। उसके चेहरे की तरफ गौर से देखता है और कपड़े चेक करता है। कुछ सेकंड के बाद होमगार्ड फिर चला जाता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Video of Badaun police station goes viral in connection with a man custodial death
राजेश के मुंह में बोतल से पानी डालता होमगार्ड - फोटो : वीडियो ग्रैब
कुछ देर बाद दरोगा, सिपाही व होमगार्ड के साथ एक अन्य व्यक्ति वहां आता है और राजेश की अंगोछे से हवा करता नजर आ रहा है। अंगोछे को हिला हिलाकर हवा करता है। हवा करने वाले व्यक्ति के चेहरे के भाव से लग रहा है कि वह कुछ कह रहा है, उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है। वायरल वीडियो 4.17 मिनट है। इस वीडियो के सामने आने के बाद चर्चा होने लगी है कि राजेश के साथ हवालात में कुछ तो हुआ है था, तभी उसकी अचानक इतनी तबीयत बिगड़ गई कि उसका शरीर एक साथ ढीला हो गया था।
विज्ञापन
Video of Badaun police station goes viral in connection with a man custodial death
पोस्टमार्टम के बाहर खड़े परिजन व पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हत्या का केस दर्ज करने पर उठे पुलिस की मंशा पर सवाल  
इस मामले में वीडियो वायरल ने जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, वहीं शुक्रवार की रात तक पुलिस राजेश की मौत हृदयघात से बता रही थी लेकिन अब पुलिस ने राजेश की मौत के मामले में दूसरे पक्ष के लोगों पर हत्या सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जब राजेश की मौत हृदयगति रुकने से हुई है तो पुलिस ने दूसरे पक्ष पर संगीन अपराध में केस दर्ज क्यों किया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed