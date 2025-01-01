Budaun News: कबड्डी में महाराणा प्रताप टीम ने शिवाजी के खिलाड़ियों को हराया

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खेलकूद प्रतियोगिताएं शुक्रवार प्रात: 10 बजे शुरू हुईं। खो- खो प्रतियोगिता में फाइनल राउंड में गांधी और शास्त्री टीम ने हिस्सा लिया। शास्त्री टीम के खिलाड़ियों ने 10 अंक के साथ जीत हासिल की। गांधी टीम को दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। कबड्डी में महाराणा प्रताप और शिवाजी टीम के बीच मुकाबला रोचक रहा। शुरुआती राउंड में दोनों टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में महाराणा प्रताप टीम ने 24 अंक अर्जित कर शिवाजी टीम को पांच अंक पीछे छोड़ दिया। विजेता टीम में अजय शाक्य, गौरव, विवेक कुमार, पुष्पेंद्र, निखिल और सुभाष का प्रदर्शन बेहतरीन रहा।दर्शकों ने टीम के सभी खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। इससे पहले ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं के तहत जूनियर और सीनियर वर्ग के छात्र- छात्राओं ने हिस्सा लिया। खो- खो और कबड्डी के विजेता टोली नायकों समेत खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य केशव यादव, डीके यादव, धर्म सिंह, नवीन सक्सेना, पीटीआई सीपी सिंह, उमाशंकर, तिलक सिंह रहे।