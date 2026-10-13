{"_id":"6ace4d262a696b79c30e6210","slug":"video-budaun-preparations-for-gymnastics-competition-athletes-sweating-it-out-at-the-sports-stadium-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: जिम्नास्टिक प्रतियोगिता की तैयारी, स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ी बहा रहीं पसीना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं जिले की बालिका जिम्नास्टिक खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिता की तैयारी में पूरी लगन से जुटी हुई हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिछले कई दिनों से विशेष प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहां खिलाड़ी रोजाना घंटों अभ्यास कर रही हैं। कोच महेंद्र मधुकर मुर्मू ने बताया कि इस बार मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में जिले से लगभग एक दर्जन बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगी। इसके लिए फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंस बीम, अनइवन बार्स और वॉल्ट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। खिलाड़ियों को सुबह और शाम दो सत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुबह सत्र में फिटनेस, स्ट्रेचिंग और स्टेमिना पर जोर दिया जाता है, जबकि शाम के सत्र में तकनीकी अभ्यास कराया जाता है। कोच ने बताया कि जिले में जिम्नास्टिक में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस सही मार्गदर्शन और संसाधनों की जरूरत है। कई बालिका खिलाड़ी ऐसी हैं जो राज्य स्तर पर पदक जीतने की क्षमता रखती हैं। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को अनुशासन, खानपान और चोट से बचाव के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वह मंडल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं।

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