{"_id":"6a8fccca82d6b529cc07336d","slug":"video-bike-rider-dies-after-being-hit-by-a-dumper-friend-injured-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दोस्त घायल, परिवार में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के बिसौली क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह डंपर की टक्कर से अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे तरुण यादव (19) की मौत हो गई। उसका साथी अर्पित यादव (18) गंभीर रूप से घायल है। दोनों ने अग्निवीर की लिखित परीक्षा पास कर शारीरिक दक्षता की तैयारी कर रहे थे। अर्पित का इलाज बरेली में जारी है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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