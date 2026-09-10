Budaun News: जाहिद गाजी बने सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष

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जिला कार्यकारिणी में आरिफ खान, नफीसर, रवि कुमार सिंह, अमोल सिंह, चौधरी फैजान, अशरफ राईन और नेमपाल सिंह को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अरसद अली कोषाध्यक्ष व सालिम कादरी को सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा सुनील कश्यप, अर्जुन प्रजापति, ओमेंद्र सागर, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद सैफ, जसवीर यादव, मोहम्मद अजीम समेत अन्य युवाओं को संगठन में जिम्मेदारियां दी गई हैं।चारों विधानसभा में भी अध्यक्ष नियुक्तविधानसभा स्तर पर अमित कुमार को सहसवान, उदय शाक्य को बिल्सी, आदित्य यादव को बदायूं और अंशुल यादव को बिसौली विधानसभा छात्र सभा अध्यक्ष बनाया गया है। नई कार्यकारिणी को लेकर पार्टी नेताओं ने कहा कि छात्र सभा की टीम युवाओं और छात्रों को संगठन से जोड़ने के साथ छात्र हितों की आवाज को मजबूती से उठाएगी।