फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Zahid Ghazi became the district president of the SP student union.

Budaun News: जाहिद गाजी बने सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष

Thu, 10 Sep 2026 01:48 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Thu, 10 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Zahid Ghazi became the district president of the SP student union.
बदायूं। सपा छात्र सभा संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की संस्तुति पर नई कार्यकारिणी घोषित की गई। इसमें जाहिद गाजी को जिला अध्यक्ष और चेतन यादव को जिला महासचिव बनाया गया है।
विज्ञापन

जिला कार्यकारिणी में आरिफ खान, नफीसर, रवि कुमार सिंह, अमोल सिंह, चौधरी फैजान, अशरफ राईन और नेमपाल सिंह को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अरसद अली कोषाध्यक्ष व सालिम कादरी को सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा सुनील कश्यप, अर्जुन प्रजापति, ओमेंद्र सागर, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद सैफ, जसवीर यादव, मोहम्मद अजीम समेत अन्य युवाओं को संगठन में जिम्मेदारियां दी गई हैं।
विज्ञापन

--
चारों विधानसभा में भी अध्यक्ष नियुक्त
विधानसभा स्तर पर अमित कुमार को सहसवान, उदय शाक्य को बिल्सी, आदित्य यादव को बदायूं और अंशुल यादव को बिसौली विधानसभा छात्र सभा अध्यक्ष बनाया गया है। नई कार्यकारिणी को लेकर पार्टी नेताओं ने कहा कि छात्र सभा की टीम युवाओं और छात्रों को संगठन से जोड़ने के साथ छात्र हितों की आवाज को मजबूती से उठाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed