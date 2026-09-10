चिटफंड घोटाला: अब एसटीएफ के रडार पर श्रीकांत और 20 एजेंट, शशिकांत-सूर्यकांत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

बार-बार ठिकाना बदल रहा श्रीकांत, मोबाइल नहीं कर रहा इस्तेमाल

सूर्यकांत और शशिकांत का तीसरा भाई श्रीकांत बार-बार ठिकाना बदल रहा है। मंगलवार को सूर्यकांत और शशिकांत के लखनऊ से गिरफ्तार होने से पहले श्रीकांत की लोकेशन भी लखनऊ में मिली थी। दोनों भाइयों के पास से मिले मोबाइल फोन में पुलिस व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है। दोनों भाई फ्री बाईफाई कनेक्ट कर इंटरनेट कॉल के जरिए बात करते थे। दोनों के फोन में श्रीकांत का नंबर भी मिला था, लेकिन वह नंबर लगातार ऑफ जा रहा है। श्रीकांत की तलाश में एक टीम लखनऊ में है।



शशिकांत-सूर्यकांत सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध तीन मामलों में चार्जशीट दाखिल

बदायूं में अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड कंपनी के संचालक सगे भाइयों शशिकांत मौर्य, सूर्यकांत मौर्य सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध जनपद में दर्ज पांच केसों में से तीन मामलों में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। शेष दो मामलों में भी पुलिस ने विवेचना तेज कर दी है। जल्द इन मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे।



कोतवाली थाना पुलिस और गौतमबुद्धनगर एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई के बाद आरोपी सगे भाइयों को लखनऊ के आलमबाग स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी जुलाई में कोतवाली में आशू बंसल की ओर से दर्ज एफआईआर में की गई।