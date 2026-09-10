बदायूं: रामगंगा की बाढ़ ने बढ़ाईं दुश्वारियां, घरों में भरा पानी, सड़कें डूबी; कटान से सिमरिया गांव पर खतरा

आवागमन ठप, नाव बनी सहारा

हजरतपुर-गड़िया रंगीन और नगरिया खनू-गड़िया रंगीन मार्ग पर स्थिति गंभीर है। इन दोनों मार्गों पर तीन से चार फीट तक पानी बह रहा है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। अब इन मार्गों पर केवल नावों से ही आवागमन संभव है। हर्रामपुर, शेरपुर गांव, कुंडरा मंझरा, नवादा बदन सहित डेढ़ दर्जन गांवों के लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है।



प्रशासन ने की नावों की व्यवस्था

बीमार और बुजुर्ग लोगों को दवा लाने के लिए भी नाव ही एकमात्र साधन है। एसडीएम दातागंज विनोद कुमार ने बताया कि गंगा और रामगंगा के किनारे बसे गांवों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता मिल सके।