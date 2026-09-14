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बदायूं: सीएचसी परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग

Mukesh Kumar

Updated Mon, 14 Sep 2026 04:29 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 04:29 PM IST







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बदायूं के उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सोमवार को आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने महिला नर्सिंग स्टाफ पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। इस पर डिप्टी सीएमओ निरंजन सिंह ने जांच कराने और कार्रवाई का भरोसा दिया है। ... और पढ़ें

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