{"_id":"6a9457fec509c50748027114","slug":"video-accused-swindled-a-female-shopkeeper-out-of-gold-bangles-in-budaun-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: महिला दुकानदार से सोने की चूड़ियां ठगी, फिर पैर छूकर भाग गए आरोपी; देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के उझानी में बाइक से गमछे खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे दो युवक दुकानदार आशा रानी को अपनी बातों में उलझाकर सोने की दो चूड़ियां ठग ले गए। उन्होंने छह सौ रुपये देकर पहले छह गमछे खरीदे। फिर गमछों पर यह कहते हुए 21 सौ रुपये रख दिए कि वह अपनी चूड़ियों को गमछों के साथ दुकान के मंदिर में रख दें तो उनका धार्मिक कार्य पूरा हो जाएगा। घटना को अंजाम देकर दुकान से बाहर निकलते समय एक युवक ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। ठगी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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