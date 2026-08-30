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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Accused swindled a female shopkeeper out of gold bangles in Budaun

बदायूं: महिला दुकानदार से सोने की चूड़ियां ठगी, फिर पैर छूकर भाग गए आरोपी; देखें वीडियो

Sun, 30 Aug 2026 09:49 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:49 PM IST
Accused swindled a female shopkeeper out of gold bangles in Budaun
बदायूं के उझानी में बाइक से गमछे खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे दो युवक दुकानदार आशा रानी को अपनी बातों में उलझाकर सोने की दो चूड़ियां ठग ले गए। उन्होंने छह सौ रुपये देकर पहले छह गमछे खरीदे। फिर गमछों पर यह कहते हुए 21 सौ रुपये रख दिए कि वह अपनी चूड़ियों को गमछों के साथ दुकान के मंदिर में रख दें तो उनका धार्मिक कार्य पूरा हो जाएगा। घटना को अंजाम देकर दुकान से बाहर निकलते समय एक युवक ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। ठगी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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