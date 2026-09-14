{"_id":"6aa7ee37f9aabb96ee042111","slug":"video-daughter-in-law-arrested-for-allegedly-killing-mother-in-law-in-bijnor-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर में सास की हत्या के आरोप में पुत्रवधू गिरफ्तार, बेटे का आरोप- जमीन पर पटककर दबाया गला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजनौर के धामपुर क्षेत्र के करनावाला गांव में 65 वर्षीय महिला की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी पुत्रवधू को गिरफ्तार किया है। मृतका के बेटे ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान उसकी पत्नी ने मां को जमीन पर पटक दिया और फिर गला दबा दिया। पुलिस ने मामले में पुत्रवधू को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। महिला की मौत के कारणों और घटना की परिस्थितियों को लेकर पुलिस साक्ष्य जुटा रही है।

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