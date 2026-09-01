राहुल गांधी पर एफआईआर पर बिफरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

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भदोही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गांधी पार्क परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी रैली स्थल पर कथित जातिवादी “शुद्धिकरण अनुष्ठान” और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के सामने पहुंचकर भी विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उप्र कांग्रेस कमेटी कोऑर्डिनेटर याशंकर पांडेय ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हल्द्वानी में जिस प्रकार का कथित जातिवादी व्यवहार किया गया, वह बेहद निंदनीय है। राहुल गांधी ने इसी घटना के दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन पर ही एफआईआर कर दिया गया। यह कार्रवाई लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि यह कार्रवाई भाजपा के दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को उजागर करता है। कहा कि ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मौके पर डॉ. राजेन्द्र दुबे राजन, राजेश्वर दुबे, मुशीर इकबाल, त्रिलोकी नाथ बिंद, सुबुकतगीन अंसारी, अवधेश पाठक, शबाना खातून, स्वालेह अंसारी, रमाशंकर बिंद, सुरेश चौहान, दुर्गेश तिवारी, अजय प्रजापति, शमशीर अहमद आदि रहे।

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