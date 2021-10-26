Bhadohi News: ट्यूबवेल में पानी न आने पर कुएं में उतरे पिता-पुत्र गैस से हुए अचेत

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प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि घाटमपुर गांव निवासी शिव कुमार विश्वकर्मा (52) ट्यूबवेल में पानी न आने की समस्या देखने के लिए कुएं में उतरे थे। कुआं काफी समय से ढका हुआ था, जिससे उसके अंदर गैस बन गई थी। गैस के असर से शिव कुमार की तबीयत बिगड़ गई और वे कुएं में बेहोश हो गए। पिता को बेहोश देखकर उनका बेटा कैलाश विश्वकर्मा (30) भी कुएं में उतर गया। कुछ देर बाद गैस के असर से उसे भी बेचैनी होने लगी। उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पीआरवी, फायर सर्विस और गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से बचाव अभियान चलाकर दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया। शिव कुमार के सिर में हल्की चोट लगी थी, इसलिए उन्हें एंबुलेंस से महाराजा चेत सिंह अस्पताल, ज्ञानपुर भेजा गया। दोनों की हालत सामान्य है।

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कोतवाली क्षेत्र के घाटमपुर गांव में रविवार को कुएं में गैस से पिता को बचाने उतरा बेटा भी अचेत हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर सर्विस और डायल-112 की टीम ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति सामान्य हो गई।