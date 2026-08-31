{"_id":"6a95a1f21685dbfa1409089f","slug":"video-cabinet-minister-takes-dig-sp-chief-upon-arriving-intellectuals-conference-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सपा अध्यक्ष पर कसा तंज, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर के नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि ब्राह्मण समाज के हित की बात करने वाली सपा सरकार के कार्यकाल में ब्राह्मणों के हित में कभी काम नहीं हुआ। राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार कुछ लोगों की विचारधारा और निष्ठा बदलती रहती है।कहा कि जिस सरकार में कारसेवकों पर गोली चलवाई गई, आज उसी विचारधारा से जुड़े लोग भगवान श्रीराम के भक्त बनने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसी भक्ति को समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार यह भक्ति नहीं बल्कि ‘मतलब की भक्ति’ होती है और मतलब निकल जाने के बाद कुछ भी किया जा सकता है। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों और विचारधारा को बदलने वालों को जनता को पहचानना चाहिए। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से आह्वान किया कि वह समाज को सही दिशा देने के साथ राजनीतिक दलों के कार्यों और नीतियों को भी तथ्यों के आधार पर परखे। पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि में भ्रष्टाचार चरम पर था और लोगों को सरकारी काम कराने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर, रविंद्र नाथ त्रिपाठी, भोला तिवारी, दरोगा दुबे, ललता सोनकर, अशोक जायसवाल, राजेंद्र दुबे, राहुल पांडे, अशोक सिंह, अजय सिंह, पप्पू तिवारी और अजय दुबे आदि रहे।

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