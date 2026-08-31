Bhadohi News: रोस्टरवाइज ड्यूटी न करने पर तीन स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन रोका
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:50 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:50 AM IST
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वहिदानगर। सीएमओ डॉ. एसके चक ने रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की हकीकत देखी। उन्होंने डीघ ब्लॉक के कटरा, सेमराध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। जहां कमियां मिलने पर उन्होंने तीन स्वास्थ्यकर्मियों का सात दिन का वेतन रोक दिया।
निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने पता चला कि कटरा पीएचसी पर तैनात एलटी अमरजीत, एएनएम संगीता और सीएचओ पंकज रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी नहीं करते हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सीएमओ ने तीनों का सात दिन का वेतन रोक दिया। चेतावनी दी कि जब तक रोस्टर वाइज ड्यूटी नहीं करेंगे, तब तक किसी भी हाल में वेतन देय नहीं होगा। उन्होंने उदासीनता के आरोप में संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। निरीक्षण के दौरान सेमराध में सभी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने पता चला कि कटरा पीएचसी पर तैनात एलटी अमरजीत, एएनएम संगीता और सीएचओ पंकज रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी नहीं करते हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सीएमओ ने तीनों का सात दिन का वेतन रोक दिया। चेतावनी दी कि जब तक रोस्टर वाइज ड्यूटी नहीं करेंगे, तब तक किसी भी हाल में वेतन देय नहीं होगा। उन्होंने उदासीनता के आरोप में संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। निरीक्षण के दौरान सेमराध में सभी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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