जिला अस्पताल के बाहर प्रसव के मामले को लेकर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई, VIDEO

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'मुसहर' बोलकर प्रसव कराने से इनकार करने और जिला अस्पताल के ठीक सामने सड़क पर हुए प्रसव मामले में 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को इमरजेंसी में तैनात ईएमओ डॉ. पंकज की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं सीएमएस डॉ. अजय तिवारी व महिला चिकित्सक डॉ. नीलीमा धवन के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। प्रसूती रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश प्रजापति का वेतन रोक दिया गया है। वहीं स्टॉफ नर्स नीलम मौर्य का स्थानांतरण कर दिया गया है।

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