Bhadohi News: व्यावसायिक स्थलों पर बाल श्रम रोकने पर जोर दिया

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पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की अध्यक्षता में किशोर न्याय, बाल भिक्षा वृत्ति के रोकथाम और बाल श्रम उन्मूल को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) पर चर्चा की गई। बेसहारा बच्चों के ऑपरेशन नया जीवन व जागरूकता अभियानों की समीक्षा भी की गई। 2026 में पॉक्सो अधिनियम व गुमशुदा बच्चों के मामलों की विस्तार से समीक्षा भी की गई। बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम उन्मूलन अभियान पर भी जोर दिया। सरकारी विद्यालयों में मानव तस्करी व बाल श्रम के प्रति जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया। होटल, ढाबा व अन्य व्यावसायिक स्थलों पर जांच कर बाल श्रम रोकने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न एनजीओ के पदाधिकारी, थाना प्रभारी, एएचटी, महिला आरक्षी आदि मौजूद रहे।