बच्चों को बचपन से दें धर्म का ज्ञान : अनुराग

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डीघ ब्लॉक के कौलापुर गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में बुधवार को कथावाचक अनुराग महाराज ने भक्त प्रह्लाद प्रसंग का बखान किया गया। कहा कि भक्त प्रह्लाद ने माता कयाधु के गर्भ में ही नारायण नाम का मंत्र सुना था। जिसके सुनने मात्र से भक्त प्रह्लाद के कई कष्ट दूर हो गए थे। बच्चों को धर्म व आध्यात्म का ज्ञान देने की जरुरत है। माता-पिता की सेवा व प्रेम के साथ समाज में रहने की प्रेरणा ही धर्म का मूल है। इस मौके पर मनोज मिश्रा, लक्ष्मीधर चतुर्वेदी, गया चतुर्वेदी, वीरेंद्र चौबे, सत्यम पांडेय, अभिनव पांडेय माैजूद रहे। संवाद