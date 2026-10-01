Bhadohi News: एआरटीओ ने निजी विद्यालयों के वाहनों की जांच की
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:02 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:02 AM IST
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एआरटीओ विभाग की ओर से बुधवार को भदोही नगर व आसपास के कई निजी विद्यालयों के वाहनों की जांच की गई। एआरटीओ राम सिंह के नेतृत्व में टीम ने सात विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्हाेंने स्कूलों की सभी गाड़ियों के फिटनेस, परमिट, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कागजात की जांच की। जांच में सभी वाहन सुरक्षा मानकों और दस्तावेज में दुरुस्त पाए गए। उन्होंने श्री केपी मेमोरियल विद्यालय सर्रोई, सनबीम समेत आसपास के विद्यालयों में पहुंचे। उन्होंने चालकों और परिचालकों से कहा कि स्कूली वाहनों की गति सीमा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए। तीखे मोड़ों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। सभी वाहनों में फर्स्ट-एड बॉक्स और अग्निशामक यंत्र हमेशा कार्यशील स्थिति में होने चाहिए। ड्यूटी के समय किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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