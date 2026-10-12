{"_id":"6accbb6f4082fa9ac0036116","slug":"video-railway-crossing-closure-in-walterganj-causes-trouble-for-commuters-in-basti-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: वाल्टरगंज में रेलवे फाटक बंद होने से राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती जिले के वाल्टरगंज कस्बे में गोरखपुर-गोंडा रेलखंड के समपार फाटक के बंद होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डाउन ट्रैक पर मरम्मत कार्य चलने के कारण फाटक बंद है। ऐसे में लोगों को आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे राहगीरों को असुविधा हो रही है।

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