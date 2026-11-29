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एसपी ने महिला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को महिलाओं और फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनने तथा उनसे शालीन व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने, नियमित गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर नजर रखने को कहा। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के निर्देश दिए। विज्ञापन

इस दौरान थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, फुटहिया चौकी प्रभारी शैलेश यादव, ओम प्रकाश गुप्ता, संजय कुमार यादव और धीरेंद्र दुबे मौजूद रहे। संवाद एसपी ने महिला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को महिलाओं और फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनने तथा उनसे शालीन व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने, नियमित गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर नजर रखने को कहा। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के निर्देश दिए।इस दौरान थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, फुटहिया चौकी प्रभारी शैलेश यादव, ओम प्रकाश गुप्ता, संजय कुमार यादव और धीरेंद्र दुबे मौजूद रहे। संवाद

नगर बाजार। एसपी ओमवीर सिंह ने शनिवार को नगर थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर में साफ-सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद कार्यालय, अभिलेख कक्ष, मालखाना, हवालात और शस्त्रागार का निरीक्षण कर रिकॉर्ड की जांच की। लंबित शिकायतों और विवेचनाओं की भी समीक्षा की।