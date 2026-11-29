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डूडा की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि योजना का लाभ पूरी तरह निशुल्क है। जियोटैगिंग के नाम पर किसी बिचौलिए या अन्य व्यक्ति को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। परियोजना अधिकारी एवं एसडीएम राजेश कुमार यादव ने बताया कि नगर पालिका परिषद बस्ती के साथ नगर पंचायत गायघाट, मुंडेरवा, बनकटी, नगर बाजार और कप्तानगंज के लाभार्थी सीएलटीसी आशीष कुमार वर्मा के मोबाइल नंबर 6393328297 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।इसी तरह नगर पंचायत हर्रैया, गणेशपुर, रुधौली, भानपुर और बभनान के लोग सीएलटीसी अविनाश मौर्य के मोबाइल नंबर 9151999456 पर शिकायत कर सकते हैं। यदि इन स्तरों पर समस्या का समाधान नहीं होता है तो पीड़ित उप जिलाधिकारी एवं परियोजना अधिकारी डूडा के मोबाइल नंबर 9151999189 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।प्रशासन ने लाभार्थियों से अपील की है कि आवास की किस्त दिलाने, जियोटैगिंग कराने या खाते में धनराशि भेजने के नाम पर किसी को भुगतान न करें। रुपये मांगने वाले व्यक्ति की तत्काल शिकायत करें, ताकि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और पात्र लाभार्थियों को बिना किसी आर्थिक शोषण के योजना का लाभ मिल सके।