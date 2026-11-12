बस्ती: ब्वायलर पूजन के साथ मुंडेरवा चीनी मिल के पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ

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मुंडेरवा चीनी मिल के पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ बृहस्पतिवार को ब्वायलर पूजन के साथ हुआ। प्रधान प्रबंधक विनय कुमार मिश्रा और मुख्य अभियंता अरुण श्रीवास्तव ने ब्वायलर में अग्नि प्रज्वलित की। अब 15 से 20 दिनों तक स्टीम तैयार की जाएगी। इसके बाद गन्ने की पेराई शुरू होगी। करीब 25 नवंबर को डोंगा पूजन की तैयारी है।

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