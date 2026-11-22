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इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी राजीव पांडेय के अपहरण और बेरहमी से मारपीट कर मरणासन्न हालत में छोड़ने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ओम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। एसपी ओमवीर सिंह के अनुसार, जमीन की खरीद-फरोख्त में कारोबारी पर आरोपी के 18 लाख रुपये कमीशन बकाया थे। इस रकम का भुगतान नहीं करना पड़े, इसलिए उसने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची।

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