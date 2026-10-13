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नवरात्र के तीसरे दिन बैड़ा समय माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 03:29 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 03:29 PM IST







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बस्ती के भानपुर स्थित प्रसिद्ध बैड़ा समय माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने माता के दरबार में माथा टेककर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। ... और पढ़ें

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