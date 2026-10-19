{"_id":"6ad657c58b4b4f77430621fe","slug":"video-five-inter-district-thieves-arrested-for-committing-burglaries-at-two-houses-in-gaur-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गौर में दो घरों में चोरी करने वाले पांच अंतर्जनपदीय चोर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में चोरी और नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे 10 दिवसीय विशेष अभियान के तहत गौर थाना पुलिस, एसओजी और एंटी थेफ्ट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पांच शातिर अंतर्जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की नकदी, पीली और सफेद धातु के टुकड़े तथा तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

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