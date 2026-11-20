{"_id":"6b005e5dc132166f270d70d9","slug":"video-despite-the-availability-of-fertilizer-distribution-committees-are-failing-to-perform-farmers-are-left-struggling-to-find-dap-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: खाद उपलब्ध, फिर भी 116 में से 30-40 समितियों पर ही हो रहा वितरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खेती-किसानी के महत्वपूर्ण समय में जिले की सहकारी समितियों की खाद वितरण व्यवस्था लड़खड़ा गई है। जिले में 116 सहकारी समितियों के सापेक्ष रोजाना केवल 30 से 40 समितियों पर ही खाद का वितरण हो पा रहा है, जबकि बाकी समितियों पर ताला लटका रहता है। सहकारिता विभाग के पास खाद की उपलब्धता और वितरण का स्पष्ट आंकड़ा भी नहीं है। जिले में समितियों के संचालन के लिए महज 70 सचिव तैनात हैं।

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