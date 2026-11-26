{"_id":"6b0823897643d1f65a029604","slug":"video-clearing-of-overgrown-bushes-begins-along-ram-janki-road-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: राम जानकी मार्ग पर झाड़ियों की सफाई शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राम जानकी मार्ग पर कलवारी थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय चकदहा के पास सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों की सफाई बृहस्पतिवार को शुरू कराई गई। झाड़ियों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को खासकर रात में परेशानी हो रही थी। कई मोड़ों पर झाड़ियां इतनी बढ़ गई थीं कि सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते थे। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। सफाई कार्य में पांच कर्मियों को लगाया गया है।

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