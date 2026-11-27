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श्याम प्रकाश शर्मा ने कहा कि संविधान अधिवक्ताओं के लिए गीता और कुरान की तरह पवित्र है। इसके माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार और अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। वहीं, शब्बीर अहमद ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी प्रस्तावना के शुरुआती शब्द ''हम भारत के लोग'' में देश की आत्मा समाहित है।इस दौरान बालकृष्ण चौधरी, प्रभात कुमार सिंह, सन्नी सिंह, संजय कुमार पांडेय, कृष्णचंद्र पांडेय, लालजी पांडेय, मिथलेश शुक्ला और बीएन शुक्ल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।