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दुबौलिया थाना क्षेत्र के चिलमा बाजार में शनिवार सुबह किराए के मकान में 24 वर्षीय युवक शिवम पटवा का शव नायलॉन की रस्सी के सहारे लटकता मिला। वह जयमाल डेकोरेशन का काम करता था। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजन उसे देखने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है।

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