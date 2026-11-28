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शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित बस्ती खेल संगम एवं मैराथन प्रतियोगिता के दौरान यातायात पुलिस ने छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। सीओ यातायात कुलदीप यादव के नेतृत्व में बच्चों को हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई। नाबालिगों के वाहन चलाने से होने वाले हादसों के प्रति भी सचेत किया गया। बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने और परिवार व आसपास के लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई।

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