मृतक की पहचान शिवम पटवा पुत्र बेंचूलाल पटवा के रूप में हुई है। वह जयमाल डेकोरेशन का काम करता था और चिलमा बाजार में किराए के मकान में रहता था। शनिवार सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजन उसे देखने पहुंचे। कमरे के अंदर युवक का शव नायलॉन की रस्सी के सहारे लटकता देख परिजन स्तब्ध रह गए।