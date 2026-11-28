बस्ती: किराए के मकान में फंदे से लटकता मिला 24 वर्षीय युवक का शव, जयमाल डेकोरेशन का करता था काम
चिलमा बाजार में शनिवार सुबह किराए के मकान में 24 वर्षीय युवक शिवम पटवा का शव नायलॉन की रस्सी के सहारे लटकता मिला। वह जयमाल डेकोरेशन का काम करता था। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजन उसे देखने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विस्तार
दुबौलिया थाना क्षेत्र के चिलमा बाजार में शनिवार सुबह किराए के मकान में 24 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।
जयमाल डेकोरेशन का करता था काम
मृतक की पहचान शिवम पटवा पुत्र बेंचूलाल पटवा के रूप में हुई है। वह जयमाल डेकोरेशन का काम करता था और चिलमा बाजार में किराए के मकान में रहता था। शनिवार सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजन उसे देखने पहुंचे। कमरे के अंदर युवक का शव नायलॉन की रस्सी के सहारे लटकता देख परिजन स्तब्ध रह गए।
परिजन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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