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बरेली के शीशगढ़ नगर पंचायत में संविदा और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों तथा वाल्मीकि समाज के लोगों ने धरना देकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सात पुराने कर्मचारियों को बिना नोटिस काम से हटा दिया गया है। उन्होंने पीएफ में देरी, सफाई उपकरण और वर्दी समय पर न मिलने तथा कथित शोषण की शिकायत भी की है। वाल्मीकि समाज ने मैरिज हॉल के आवंटन को लेकर भी विरोध जताया। कर्मचारियों ने सभी हटाए गए कर्मचारियों की बहाली और समस्याओं के समाधान की मांग की है। एसडीएम मीरगंज निधि शुक्ला ने मामले की जांच टीम से कराने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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