{"_id":"6ae316b7f37f53178f0bb68b","slug":"video-man-consumes-poison-in-memory-of-his-wife-on-karwa-chauth-in-bareilly-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: करवाचौथ पर पत्नी की याद में युवक ने जहर खाया, अस्पताल में भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के किला क्षेत्र के चाहबाई निवासी सूरज कश्यप ने करवाचौथ के दिन अपनी मृत पत्नी कमलेश की याद में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूरज की पत्नी कमलेश की दो साल पहले दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उनके तीन बच्चे हैं।

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