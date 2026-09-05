{"_id":"6a9bc599b55ef7f3460f1d59","slug":"video-interstate-smuggler-arrested-in-bareilly-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बरेली में अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 2.60 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एएनटीएफ बरेली इकाई ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई की। टीम ने फरीदपुर निवासी जब्बार खान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत दो करोड़ 60 लाख रुपये बताई गई है। जब्बार को मीरगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शनिवार को जेल भेजा गया। पूछताछ में उसने देहरादून में हेरोइन बेचने का खुलासा किया। एएनटीएफ प्रभारी विकास यादव ने बताया कि पुलिस उसके नेटवर्क की जांच कर रही है।

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