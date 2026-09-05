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बरेली: आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जन्मे कन्हाई, जयकारों के बीच गूंजी बधाई; देखें जन्माष्टमी की तस्वीरें
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: Mukesh Kumar
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:12 AM IST
सार
बरेली में शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में कान्हा ने जन्म लिया तो शहर के मंदिर जयकारों से गूंज उठे। भक्तों ने नंदलाल को पंचामृत से स्नान कराया और आरती उतारी। इसके बाद देर रात तक कार्यक्रम होते रहे।
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जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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बरेली के मंदिरों में शुक्रवार की मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म हुआ तो परिसर जयकारों और बधाइयों से गूंज उठा। भक्तों ने नंदलाल को पंचामृत से स्नान कराया और आरती उतारी। माखन-मिश्री का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। तुलसी पत्र, कमल और मोर पंख भी अर्पित किए। सुबह से ही मंदिरों में शुरू हुआ पूजन का क्रम देर रात तक जारी रहा। मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण की मनमोहक झांकियां सजाई गईं।
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बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
राजेंद्रनगर स्थित बांके बिहारी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। महिला मंडल ने संकीर्तन किया। राधा-कृष्ण के स्वरूप में सजे बच्चों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। शाम को ठाकुर जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई। रात 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कन्हैया का प्राकट्य हुआ। इस दौरान विनोद ग्रोवर, अश्वनी अरोरा, विजय बंसल, विजय गुप्ता, मनोहर धीरवानी, होशियार सिंह, संजीव गुलाटी आदि मौजूद रहे।
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श्री हरी मंदिर में कान्हा के जन्म के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन कराते महंत।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
फूल बंगला सजाया
मॉडल टाउन हरि मंदिर में 66वें भक्ति ज्ञान वार्षिक महोत्सव के तहत वृंदावन की तर्ज पर फूल बंगला सजाया गया और ठाकुर जी का शृंगार किया गया। शाम को संकीर्तन की रसधार प्रवाहित हुई। रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर बधाई गीतों के साथ प्रसाद वितरण हुआ। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुशील अरोड़ा, सचिव रवि छाबड़ा, रेनू छाबड़ा, नीलम साहनी, कंचन अरोड़ा आदि मौजूद रहे।
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राधाकृष्ण की मूर्तियां
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
त्रिवटीनाथ मंदिर में रात 12 बजे हुई आरती
बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में बाल कृष्ण और राधा का रूप धरे छोटे-छोटे बच्चों की अठखेलियों ने भगवान के बचपन के स्वरूप को जीवंत कर दिया। रात 12 बजे भगवान के प्रकट होने पर महाआरती हुई। इस दौरान मंदिर समिति के प्रताप चंद्र सेठ, संजीव औतार अग्रवाल, सुभाष मेहरा, हरिओम अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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कान्हा को पंचामृत से कराया गया स्नान
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
श्री सनातन धर्म मंदिर में भी हुआ कार्यक्रम
मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में सुबह हवन के बाद श्रीमद्भागवत महापुराण के साप्ताहिक पाठ का विश्राम हुआ। शाम को मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राकेश नरूला ने दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान महामंत्री संजीव चांदना, अजय अरोड़ा, उमेश धमीजा, मनमोहन सभरवाल आदि मौजूद रहे।
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