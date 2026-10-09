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बरेली: आईवीआरआई में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर विद्यार्थियों का धरना पांचवें दिन भी जारी

अनुराग रंजन

Updated Fri, 09 Oct 2026 12:22 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 12:22 PM IST







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बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) में बीवीएससी एवं एएच के विद्यार्थियों का इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी है। ... और पढ़ें

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