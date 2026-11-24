{"_id":"6b0515e2a30383805002f36a","slug":"four-people-killed-and-six-critically-injured-in-collision-between-car-and-truck-in-lakhimpur-kheri-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा: कार और ट्रक की भिड़ंत, पिता-पुत्र समेत चार लोगों की मौत, छह गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी में सोमवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। खंभारखेड़ा चीनी मिल के निकट तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार पिता-पुत्र समेत चार लोगों की जान चली गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया है। विज्ञापन

Trending Videos

दवा लेकर लौट रहे थे पिता-पुत्र

निघासन थाना क्षेत्र के ग्राम कटहा निवासी पप्पू (30 वर्ष) अपने बीमार पिता जगन्नाथ (60 वर्ष) को दवा दिलाने लखनऊ गए थे। वहां से सोमवार रात कार में सवार होकर वापस आ रहे थे। कार में जिले के ही अन्य लोग भी थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खंभारखेड़ा चीनी मिल के पास कार और ट्रक की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग जुट गए। हादसे में कार सवार पिता-पुत्र समेत चार लोगों की जान चली गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

कार में सवार थे 10 लोग

पुलिस के मुताबिक, कार में कुल 10 लोग सवार थे। खंभरखेड़ा चीनी मिल के पास कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई थी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी। घायलों को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ भेजा गया है।

विज्ञापन

हादसे में इनकी हुई मौत

1- पप्पू (30 वर्ष) पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम कटहा, थाना निघासन

2- जगन्नाथ पुत्र निवासी ग्राम कटहा, थाना निघासन

3- अजय पुत्र गोविंद निवासी ग्राम अदलाबाद, थाना निघासन

4 - बहादुर पुत्र गोबरे ग्राम बिछिली थाना पढुआ