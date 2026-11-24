इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की आशंका

सूचना पर पीआरबी और सुभाषनगर पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और कमरे की जांच की गई। पुलिस के अनुसार, मौके की स्थिति से युवक द्वारा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की आशंका है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही होगी। पुलिस परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि मामले में फिलहाल कोई अन्य संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है।